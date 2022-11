Avião de passageiros colide com caminhão de bombeiros e pega fogo – CMIO

O incidente com o jato da LATAM aconteceu durante a decolagem em Lima, capital do Peru, causando a morte de dois bombeiros

Um avião da LATAM Airlines pegou fogo depois de colidir com um carro de bombeiros durante a decolagem na capital do Peru, Lima, na sexta-feira. A transportadora confirmou que dois bombeiros morreram no incidente, enquanto 40 passageiros do jato foram hospitalizados.

Segundo os serviços médicos citados pela mídia, quatro deles estavam em estado grave.

O Airbus A320neo com destino à cidade de Juliaca, no sudeste do Peru, transportava 102 passageiros no momento do incidente no Aeroporto Internacional Jorge Chávez.

Imagens publicadas nas redes sociais retratam o momento da colisão e o incêndio que eclodiu logo após.

INCIDENTE: LATAM Airlines Airbus A320neo CC-BHB colidiu com um caminhão de bombeiros na pista durante a decolagem de Lima, Peru às 2010UTC de hoje, causando grandes danos ao motor de estibordo, engrenagem e asa. A/c foi evacuado. Nenhuma palavra ainda sobre lesões. Fonte e mais vídeos: @RochexRB27pic.twitter.com/WFxIz73xG3 — Webcams do aeroporto (@AirportWebcams) 18 de novembro de 2022

Uma das testemunhas oculares descreveu à mídia um “sentimento angustiante” enquanto observava o jato sendo devorado pelas chamas, acrescentando que o “as chamas eram muito altas.”

O A320neo da LATAM Airlines foi atingido por um veículo que atravessava a pista durante a decolagem do aeroporto de Lima, no Peru. Mais a seguir. pic.twitter.com/oPchYx7nbM — Notícias e vídeos de última hora sobre aviação (@aviationbrk) 18 de novembro de 2022

As autoridades estão investigando como o caminhão de bombeiros acabou na pista durante a decolagem do avião. A promotoria disse que o caso pode ser classificado como homicídio culposo.

A filial da LATAM Airlines no Peru se comprometeu a cooperar com os investigadores e fornecer toda a assistência necessária aos afetados.

O incidente levou ao fechamento de todo o aeroporto, com a administração afirmando que esperava que as operações fossem retomadas não antes das 13h de sábado (18h00 GMT).