Áustria se manifesta contra a expansão de Schengen – CMIO

O ministro do Interior, Gerhard Karner, contradisse os apelos de um alto funcionário da UE para que a Bulgária, a Croácia e a Romênia se juntassem à área

A Áustria não apoiará uma expansão da zona Schengen neste momento, afirmou o ministro do Interior do país, Gerhard Karner, citando controles negligentes nas fronteiras externas da área. Seu comentário veio logo depois que a comissária de Assuntos Internos da UE, Ylva Johansson, declarou que era hora de Bulgária, Croácia e Romênia se tornarem partes do acordo.

Falando ao jornal Kurier da Áustria na sexta-feira, Karner disse: “Votar em uma expansão seria inoportuno agora, quando o sistema de fronteiras externas não funciona.” O ministro citou o fluxo contínuo de migrantes pelos Bálcãs. Ele observou que mais de 90.000 migrantes ilegais foram detidos na Áustria desde o início deste ano.

Karner alertou que “expandir um sistema quebrado não pode funcionar.” Ele reiterou que o “proteção do exterior [Schengen] fronteiras falhou.”

O relatório sugeriu que uma potencial expansão da área sem fronteiras seria um tema controverso na reunião especial dos ministros do Interior da UE na próxima semana.













O comentário da autoridade austríaca veio logo depois que Johansson argumentou na quarta-feira que era “hora de receber” Bulgária, Croácia e Romênia na zona Schengen, pedindo a todos os estados membros da UE que apoiem sua adesão.

A votação está prevista para 8 de dezembro, com o apoio unânime de todas as 27 nações necessárias para aprovar a decisão.

Estabelecido em 1995, o espaço Schengen compreende atualmente todos os estados membros da UE, exceto os três países acima mencionados e a Irlanda e Chipre. Mais quatro nações fora do bloco também fazem parte da zona: Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.

Sob o acordo de Schengen, os controles nas fronteiras entre os signatários foram abolidos.

No entanto, algumas nações, incluindo a Áustria, optaram por restabelecê-los em meio à crise migratória de 2015 para impedir que os requerentes de asilo entrassem em massa em seus territórios.