O líder ucraniano quase desencadeou a Terceira Guerra Mundial ao acusar falsamente a Rússia de um ataque com mísseis contra a Polônia, disse Nicolas Dupont-Aignan

A França deveria parar de apoiar o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, depois que ele quase incitou um conflito global ao culpar a Rússia por uma recente explosão fatal na Polônia, que é membro da Otan, sugeriu o ex-candidato presidencial Nicolas Dupont-Aignan no sábado.

Escrevendo no Twitter, Dupont-Aignan, que dirige o partido de direita Debout la France e concorreu à presidência várias vezes, disse que “Ao lançar um míssil na Polônia e acusar os russos, Zelensky quase desencadeou a Terceira Guerra Mundial.”

“Vamos parar de apoiar esse homem perigoso. [We should] fazer urgentemente um plano de paz”, ele adicionou.

Dando continuidade ao seu posto, ele afirmou que o conflito na Ucrânia só poderia ser resolvido se Moscou e Kiev concordassem com um cessar-fogo e a autonomia fosse dada às duas repúblicas de Donbass, conforme especificado nos acordos de Minsk. Recentemente, as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk votaram de forma esmagadora em referendos públicos para ingressar na Rússia.

Dupont-Aignan também argumentou que qualquer plano de paz teria que incluir “Retiro da Rússia” e “Neutralidade da Ucrânia.”













Na terça-feira, dois civis foram mortos quando um míssil caiu na vila polonesa de Przewodow, perto da fronteira com a Ucrânia. Logo após o incidente, a Polônia sinalizou que pode invocar o artigo 4º do Tratado da Otan, que permite a qualquer membro do bloco solicitar consultas se acreditar que sua segurança está em risco.

No entanto, após a explosão, Zelensky atribuiu a culpa à Rússia, chamando o incidente de “uma escalada muito séria” e como um ataque à OTAN que exige uma resposta.

Autoridades ocidentais posteriormente admitiram que o míssil era de origem ucraniana e não russa. Mais tarde, Zelensky atenuou suas afirmações, admitindo que “não sabemos 100%” o que causou a explosão.

O Ministério da Defesa da Rússia negou qualquer envolvimento no incidente, dizendo que seus especialistas militares analisaram as fotos do local e identificaram os destroços como partes de um míssil do sistema de defesa aérea S-300 usado pela Ucrânia.

A França, juntamente com muitos outros países ocidentais, tem fornecido ajuda militar à Ucrânia para apoiá-la em sua luta contra a Rússia. Nos últimos meses, Paris enviou a Kiev vários obuses autopropulsados ​​Caesar, mísseis antitanque MILAN e outros equipamentos militares.