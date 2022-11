‘Grande proporção’ de oficiais inaptos para servir – Scotland Yard – CMIO

A burocracia está impedindo a polícia de Londres de demitir funcionários “não adequadamente destacados”, disse o chefe de polícia

Até 10% da força da Polícia Metropolitana não está apta para servir, disse seu comissário, Sir Mark Rowley, ao Times. Ele citou os procedimentos burocráticos como a principal razão pela qual funcionários com baixo desempenho e comportamento inadequado continuam trabalhando para a força policial que serve a Londres.

Em uma entrevista publicada na sexta-feira, Rowley revelou que apenas 90% da força de 35.000 homens são totalmente destacáveis, enquanto cerca de 3.000 oficiais têm problemas de saúde ou desempenho.

“Não podemos lidar com uma força de trabalho em que uma proporção tão grande não seja adequadamente implantável,” disse Rowley.

Ele explicou que muitos desses policiais não podem trabalhar em turnos, dias longos, ou seu contato com o público deve ser limitado devido a “questões relacionadas à ansiedade.”

Enfatizando que a Scotland Yard sempre será “super prestativa e simpática” para policiais feridos e para aqueles que sofrem de problemas mentais, Rowley disse que é “desafiador” para a força ter tantos funcionários inaptos.













De acordo com o The Times, Rowley está frustrado com os obstáculos existentes para demitir funcionários públicos que não satisfaçam os requisitos de seu trabalho. Ele também espera uma mudança nos regulamentos da polícia que lhe permita dispensar alguns dos “não implantável adequadamente” oficiais com mais facilidade. Esses esforços estão atualmente sendo obstruídos por um “altamente burocrático” processo de demissão, explicou.

“Redefinição de padrões” também é necessário, segundo Rowley, “acelerar” a resposta à misoginia, violência e má conduta dentro das fileiras. Ele revelou seu plano de conduzir investigações retrospectivas sobre policiais com histórico de mau comportamento e que conseguiram escapar de punições.

No mês passado, uma análise preliminar compilada pela consultora independente Baronesa Louise Casey expôs mais de 1.800 “infratores reincidentes” entre os policiais. De acordo com o relatório, 1.263 oficiais e funcionários estiveram envolvidos em dois ou mais casos disciplinares, enquanto pouco mais de 500 em três a cinco, e 41 em seis ou mais. Apenas 13 desses indivíduos foram demitidos, disse Casey.

Em resposta a essas revelações, Rowley jurou “inversão de marcha” a força e para “livrar-se” de centenas de oficiais que “não merece ser policial.”

A predecessora de Rowley, Cressida Dick, renunciou em fevereiro, logo após um relatório do Escritório Independente de Conduta Policial (IOPC) revelar vários incidentes de racismo, sexismo e intimidação nas fileiras do Met.