Irã critica ‘silêncio’ mundial sobre ataques ‘terroristas’ – CMIO

Os “promotores do caos” estrangeiros foram “deliberadamente” mudos sobre os violentos distúrbios no país, afirmou Teerã

O Ministério das Relações Exteriores do Irã atacou a comunidade internacional no sábado, acusando-a de ficar “deliberadamente” silêncio sobre a violência em curso no país. No início desta semana, Teerã relatou uma onda de ataques durante o qual civis e forças de segurança foram alvos de assaltantes desconhecidos em vários locais do país.

“É dever da comunidade internacional e das assembléias internacionais condenar os recentes atos terroristas no Irã e não fornecer um refúgio seguro para extremistas”, disse. o ministério proclamou em um comunicado.

Estrangeiro “promotores do caos” intencionalmente não reagiram aos tumultos no Irã, enfatizou o Ministério das Relações Exteriores. Teerão reserva-se o direito de “arquivar ações judiciais” contra criminosos e “os governos que os apoiam”, a declaração lida.













“A grande nação do Irã e a comunidade internacional testemunharam os assassinatos de civis inocentes, bem como das forças de segurança em Izeh, Isfahan e Mashhad nos últimos dias”, disse. o ministério observou, acrescentando que os ataques resultaram em mortes e ferimentos de “alguns iranianos, incluindo mulheres e crianças.”

Anteriormente, Teerã acusou os EUA e o Reino Unido de envolvimento direto nos últimos tumultos sob o pretexto de protestar contra a morte de Mahsa Amini, a mulher curda de 22 anos que morreu sob custódia policial após ser detida por usar seu hijab de maneira inadequada. As autoridades iranianas insistem que sua morte foi causada por uma condição pré-existente.

Recentemente, manifestantes em todo o país entraram em confronto repetidamente com as autoridades iranianas. Nesta semana, ataques contra civis e forças de segurança ocorreram em várias áreas do país.