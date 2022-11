Grande emissora dos EUA suspende sua presença no Twitter — CMIO

A CBS News anunciou na sexta-feira que deixará de usar o Twitter, citando “incerteza” sobre as mudanças do magnata bilionário Elon Musk na empresa.

“À luz da incerteza em torno do Twitter e com muita cautela, a CBS News está interrompendo suas atividades no site de mídia social enquanto continua monitorando a plataforma”, disse. O correspondente da CBS Jonathan Vigliotti disse em um relatório na sexta-feira.

Várias estações de propriedade da CBS compartilharam declarações com palavras semelhantes logo depois, e as três principais contas do Twitter da CBS – @CBSNews, @CBSEveningNews e @CBSMornings – não postaram nenhum conteúdo na plataforma desde a tarde de sexta-feira.

Não está claro o que especificamente “incerteza” Vigliotti estava se referindo, pois, apesar dos avisos em contrário da mídia e especialistas com foco em tecnologia, o Twitter continuou a funcionar normalmente durante as três semanas de propriedade de Musk. No entanto, Musk disparou pelo menos 50% da equipe da empresa no início de novembro, e centenas mais deixaram a empresa na quinta-feira depois de serem convidadas para trabalhar “extremamente hardcore” horas pelo bilionário.

Os escritórios do Twitter foram trancados na quinta-feira, supostamente em meio a temores de sabotagem por ex-funcionários descontentes, e o próprio Musk ordenou que qualquer pessoa na empresa “quem realmente escreve software” a uma reunião geral na sexta-feira, que, com base em uma twittar pelo CEO, concluído na madrugada de sábado.

Musk introduziu inúmeras mudanças na plataforma, não apenas no sentido financeiro e tecnológico. Antes de comprar o Twitter por US$ 44 bilhões no mês passado, o magnata da SpaceX e da Tesla declarou sua intenção de reverter algumas das políticas de censura mais odiosas da plataforma.

Embora ele tenha insistido que os chamados “tweets de ódio” ainda será “desencorajado” no Twitter, ele restaurou duas contas – o site de notícias satíricas The Babylon Bee e o psicólogo canadense Jordan Peterson – que foram suspensas por se referirem a mulheres transexuais como homens. A comediante liberal Kathy Griffin também teve sua conta restaurada, depois que ela foi banida por mudar sua conta para se passar por Musk.