Desenvolvimento de jatos de combate europeus para ir em frente – Berlim – CMIO

A ministra da Defesa, Christine Lambrecht, chamou o projeto de um exemplo de “excelente cooperação”

Alemanha, França e Espanha concordaram em avançar com o desenvolvimento de um novo caça europeu, confirmou Berlim na sexta-feira.

O anúncio ocorreu após uma reunião entre o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron no mês passado, na qual os dois líderes pediram mais autonomia da UE em relação aos EUA.

O projeto conjunto é conhecido como Future Air Combat System (FACS). A ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, disse em um comunicado: “O acordo político sobre o FCAS é um grande passo e – especialmente nestes tempos – um sinal importante da excelente cooperação franco-alemã-espanhola.”

Ela acrescentou que o sistema de combate, com um custo estimado de mais de € 100 bilhões (US$ 103,4 bilhões), ajudará “reforçar as capacidades militares da Europa e assegurar know-how importante… para a indústria europeia.”

A alemã Airbus, que participa do desenvolvimento do jato junto com a francesa Dassault e a espanhola Indra, disse em comunicado por e-mail que um “número de etapas formais nos respectivos países” ainda precisam ser tomadas antes que as três empresas possam começar a trabalhar.













O FCAS foi concebido em 2017, quando Macron e a então chanceler Angela Merkel concordaram em desenvolver em conjunto um novo caça a jato junto com várias outras armas associadas, incluindo drones. De acordo com o plano, a nova aeronave deve entrar em serviço em 2040.

A administração de Macron há muito defende uma maior independência europeia e autossuficiência em termos de defesa, o que permitiria ao continente ser menos dependente dos EUA. No final de outubro, em meio a relatos de relações bilaterais cada vez mais tensas, Macron e Scholz realizaram uma reunião em Paris na qual os dois falaram a favor de uma maior autonomia em relação aos EUA.

No início deste mês, a Ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, também pediu que o continente se torne mais independente, acrescentando que os objetivos de defesa de todas as nações da UE devem ser direcionados para o fortalecimento “soberania europeia”.