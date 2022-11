Ator empurrou ‘ângulo de sabotagem’ nas filmagens de ‘Rust’ – relatório – RT Games & Culture

O escritório do xerife local revelou mensagens de texto de Alec Baldwin para o marido da vítima, alegando que a estrela de cinema foi incriminada.

O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fe divulgou um relatório de 550 páginas detalhando sua investigação sobre o tiroteio no set da diretora de fotografia de ‘Rust’, Halyna Hutchins, pela estrela do filme, Alec Baldwin, usando uma arma de fogo. O texto, publicado na sexta-feira, inclui mensagens enviadas do telefone de Baldwin nas semanas seguintes ao assassinato, revelando que o ator tentou convencer o marido de Hutchins de que ele foi vítima de “sabotage.”

Baldwin começou a enviar mensagens de texto para Matthew Hutchins apenas dois dias depois que a esposa deste último foi baleada com o Colt 45 do ator em outubro passado, inicialmente informando-o de que ele e o diretor de fotografia “acreditava que a arma estava vazia” e depois insinuando um “ângulo de sabotagem.”

"Importante para você ter em mente: o escritório do xerife de Santa Fe pode não ter a habilidade e a vontade de investigar adequadamente o ângulo de sabotagem", Baldwin enviou uma mensagem a Hutchins, acrescentando: "Disseram-me que a agenda deles é descartar como um acidente e jogá-lo nos tribunais civis."













“E, no entanto, quanto mais me é apresentado sobre certas anomalias naquele dia, mais aberta eu fico. Rejeitei a alegação de sabotagem inicialmente. Mas não sei [sic]”, continuou o ator.

“Espero que esses NM tenham o bom senso de seguir adiante”, concluiu Baldwin.

Quando Hutchins perguntou quem havia contado a ele sobre o “agenda”, o ator fez referência a vários advogados.

Menos de um mês após o tiroteio, Baldwin entrou em contato por mensagem de texto com um dos investigadores, perguntando se o armeiro ou assistente de direção já havia instruído alguém no set a auto-inspecionar as armas e alegando que nunca foi instruído a fazer tal auto-inspeção. Verifica. Dois dias depois, ele perguntou se era possível ser indiciado, afirma o relatório.

Baldwin processou vários membros da equipe de filmagem e o proprietário da empresa que forneceu a arma no início deste mês. A ação alega que o fornecedor armazenou munição “ao acaso”, resultando em balas reais sendo entregues ao set, enquanto a falha dos membros da equipe em aderir às regras de segurança fez com que essas balas fossem carregadas na arma que Baldwin então disparou contra Hutchins. A família do diretor de fotografia resolveu um processo por homicídio culposo com a produtora de ‘Rust’ no mês passado, e o filme deve retomar a produção em janeiro com Matthew Hutchins como produtor executivo.

Um porta-voz do Procurador-Geral do Primeiro Distrito Judicial de Santa Fé disse no mês passado que ainda não havia uma decisão sobre se deveria apresentar acusações contra Baldwin ou qualquer outra pessoa envolvida no incidente.