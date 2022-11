WASHINGTON, 20 de novembro – RIA Novosti. O presidente dos EUA, Joe Biden, completa 80 anos no domingo, segundo a assessoria de imprensa da Casa Branca, ele vai comemorar no círculo familiar com sua esposa Jill e outros parentes próximos.

Apesar de um aniversário tão significativo do chefe de Estado, que nunca foi comemorado dentro dos muros da Casa Branca na história dos Estados Unidos da América, o governo não planeja realizar festividades de grande visibilidade, ao contrário, por exemplo, ex-presidente Barack Obama, cujos 50 anos como seu anfitrião no Salão Oval foram comemorados em alto e bom som.

03:33 Biografia de Joe Biden

O quadragésimo sexto presidente dos Estados Unidos está no cargo desde 20 de janeiro de 2021 e, mesmo durante a campanha eleitoral, a idade de Biden ficou em dúvida. Após 22 meses governando o país na sociedade americana e na mídia, a principal questão é onde está essa linha razoável, acima da qual os políticos americanos não devem mais estar no comando do país.

Neste contexto, o discurso da atual presidente da Câmara dos Deputados dos EUA e colega de partido de Biden, Nancy Pelosi, de 82 anos, que na última quinta-feira anunciou sua renúncia como líder dos democratas na Câmara e o desejo de dar caminho para uma nova geração, foi notável.

Pelosi foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Deputados em 1987, tornou-se líder da minoria democrata em 2003 e, desde então, alternou como presidente e líder da facção perdedora. Assim, a atual decisão, com início da nova Câmara em 3 de janeiro de 2023, encerrará o período de 20 anos de liderança de Pelosi no legislativo.

18 de novembro, 17h08 Republicanos não planejam chamar Joe Biden para interrogatório

Biden tem uma carreira ainda mais impressionante atrás dele. Foi senador de 1973 a 2009. O atual líder americano atuou então como vice-presidente de Barack Obama, e desde 2017, após a chegada de Trump, dedicou-se à educação, às discussões políticas e à defesa dos direitos das minorias, até anunciar suas ambições presidenciais em 2019, iniciando uma bem-sucedida corrida eleitoral.

Agora o líder da nação também não esconde o desejo de permanecer para um segundo mandato, embora ainda não tenha feito o anúncio oficial da nomeação, adiando-a para o início de 2023.

No entanto, as reservas já habituais de Biden, suas memórias do passado que não se correlacionam com os fatos e inúmeras outras situações embaraçosas apenas aumentam o fogo do ceticismo sobre sua futura carreira política.

Ontem, 01:00 Jean-Pierre comentou a decisão de Biden de se reunir após a emergência na Polônia

Pior ainda, o controle republicano da Câmara dos Representantes e as investigações já anunciadas sobre Biden e sua família, juntamente com tentativas contínuas de impeachment, correm o risco de prejudicar ainda mais o bem-estar do presidente nos dois anos restantes de seu primeiro mandato em uma idade tão venerável. .

Sem questionar a mente de Biden, a mídia, no entanto, publica notícias sobre cartões para o presidente com instruções detalhadas sobre suas ações, rumores sobre a preocupação da primeira-dama com o estado de seu marido e outros sinais que dão o que pensar.

Os próprios americanos também estão insinuando abertamente ao chefe de Estado que ele deveria pensar em continuar sua carreira. Mais de dois terços dos cidadãos americanos que votaram nas eleições para o Congresso não querem que Biden seja reeleito para a presidência dos Estados Unidos, segundo dados de pesquisas de boca de urna publicadas pela CNN.

Enquanto isso, o próprio Biden tem certeza de que ainda tem energia, apesar de sua idade avançada, e suas habilidades devem ser julgadas se ele ainda tem a mesma paixão pelo trabalho. Embora em outubro, em entrevista à MSNBC, avaliando as perspectivas de um segundo mandato, ele admitiu que não poderia dizer em voz alta quantos anos teria então.