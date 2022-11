Banksy reage a ‘vândalos ucranianos’ vendendo sua obra de arte – CMIO

O artista misterioso expressou indignação depois que partes de seu famoso mural de rua foram comercializados sem permissão

O lendário grafiteiro britânico Banksy repreendeu os ucranianos por venderem peças de pelo menos um dos sete murais que ele criou perto de Kiev. Ele revelou as novas pinturas no início desta semana.

“Vândalos ucranianos começaram a vender peças de minhas obras de arte sem minha permissão no eBay”, disse o artista de rua anônimo de Bristol em um post no Instagram no sábado. “Eu te dei arte, e é assim que você me retribui.”

A postagem incluía uma aparente captura de tela de uma lista do eBay oferecendo fragmentos de um mural de Banksy nos escombros de Borodyanka, a noroeste de Kiev, por US$ 50 cada. O anúncio observa que o preço é negociável e sugere que os compradores podem “transfira dinheiro e diga-me qual peça você deseja reembolsar $ 200.”

O mural mostra uma ginasta que parece estar fazendo uma parada de mão em um pedaço de entulho do lado de fora de um prédio bombardeado. Banksy confirmou que criou o mural, junto com outros seis, em um vídeo que postou na quinta-feira no Instagram. O post atraiu mais de 1,2 milhão de curtidas. Uma foto do mural da ginasta teve 2,2 milhões de curtidas e mais de 22 mil comentários.

“Eu te dei arte e foi assim que você me agradeceu?” Banksy ficou indignado com a notícia da venda ilegal de seu grafite em homenagem à Ucrânia, por ucranianos. Ele escreveu: “Vândalos ucranianos começaram a vender peças do meu grafite sem minha permissão no eBay.” Bem-vindo à Ucrânia. pic.twitter.com/GlflQRaqPm — Peter Roman (@TsarKastik) 19 de novembro de 2022

Banksy faz grafite há décadas e ganhou fama por retratos satíricos em preto e branco mostrando pessoas interagindo com as cenas ao seu redor. Por exemplo, um de seus murais mostra um homem mascarado jogando um buquê de flores na barreira que separa Israel da cidade de Belém, na Cisjordânia.

Banksy perde batalha legal e põe em risco sua marca da UE – tudo por causa de seu anonimato

O artista reservado há muito tempo se irrita com apropriações não autorizadas de suas imagens, mas ele perdeu batalhas de direitos autorais por sua recusa em revelar sua identidade. Apenas nesta semana, ele encorajou seus 11,7 milhões de seguidores no Instagram a se vingar da varejista de moda Guess por usar o homem que joga flores.