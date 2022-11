'A ideia mais ridícula que já ouvi': ex-responsável dos EUA 'desqualifica' teto de preço petrolífero

A administração de Joe Biden e o G7 têm pressionando outros países a adotar um preço máximo arbitrário nas exportações russas do petróleo para reduzir o financiamento da Rússia. No entanto, muitos economistas duvidam da eficácia da iniciativa por sua natureza antimercado, especialmente em um recurso tão essencial e volátil. Moscou avisou repetidamente que não venderá petróleo a países que participarem do esquema.