Neta de Biden se casa na Casa Branca – CMIO

Naomi Biden é a primeira neta presidencial a se casar na residência oficial

Naomi Biden, neta de 28 anos do presidente dos EUA, Joe Biden, casou-se com Peter Neal, seu estudante de direito de 25 anos, companheiro de quatro anos, no sábado na Casa Branca. Foi apenas o 19º casamento na Casa Branca da história do país e o primeiro em que a noiva era neta do presidente.

Biden é filha do filho do presidente, Hunter, com sua primeira esposa, Kathleen Buhle. A família de Neal é de Jackson Hole, Wyoming. O casal se conheceu na cidade de Nova York, apresentados um ao outro por um amigo em comum, e Neal pediu em casamento no ano passado.

Os dois moram na residência presidencial e trabalham na área de Washington DC. Naomi é advogada na cidade e Peter trabalha no Georgetown University Law Center. A família Biden pagou por todas as atividades do casamento, segundo a Casa Branca.













O evento foi fechado ao público e os jornalistas, em particular, foram impedidos de participar das festividades. A Associação de Correspondentes da Casa Branca divulgou um comunicado dizendo que era “profundamente desapontado” seu pedido para cobrir o casamento foi recusado.

“Os casamentos na Casa Branca foram cobertos pela imprensa ao longo da história e o desejo de privacidade da primeira família deve ser equilibrado com o interesse do público em um evento que ocorre na Casa do Povo com o presidente como participante”, disse o conselho da organização em um comunicado.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, explicou que a política de não mídia era apenas respeitar os desejos do casal, dizendo aos repórteres na sexta-feira que “é um evento familiar e Naomi e Peter pediram que seu casamento fosse fechado para a mídia.”

A família planejava divulgar fotos e uma declaração ao público ainda neste sábado.

O presidente Biden completa 80 anos no domingo, e os membros da família em Washington para o casamento devem comemorar com ele em um brunch especial. Não está claro se a imprensa será bem-vinda lá.