Forças turcas destruíram cavernas e armazéns do PKK no norte da Síria e Iraque

ANCARA, 20 de novembro – RIA Novosti. Durante uma operação aérea no norte da Síria e do Iraque, o exército turco destruiu as cavernas, túneis e armazéns das forças armadas curdas, disse o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, cujo discurso foi transmitido pelo canal de TV A Haber.