A hegemonia de Washington, que chama de “ordem internacional baseada em regras”, está em jogo, declarou Lloyd Austin

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, declarou no sábado que o resultado do conflito na Ucrânia moldará a ordem geopolítica do século XXI. do oeste “estabilidade e prosperidade” está na linha, enfatizou.

“O resultado da guerra na Ucrânia ajudará a determinar o curso da segurança global neste jovem século”, disse. Austin disse a uma audiência no Fórum de Segurança de Halifax, no Canadá. “E aqueles de nós na América do Norte não têm a opção de ficar de fora dessa.”

“Estão em jogo a estabilidade e a prosperidade de ambos os lados do Atlântico” ele continuou, afirmando que a operação militar da Rússia “lágrimas na ordem internacional baseada em regras que nos mantém seguros.”

“Ordem internacional baseada em regras” é um termo frequentemente usado de forma intercambiável com “ordem mundial liberal”. Abrange a teia de instituições dominadas pelo Ocidente – como o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, a ONU, a UE e a OTAN – que regulam a diplomacia, o comércio e os conflitos globais desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Comentando sobre essa abordagem antes, o presidente russo, Vladimir Putin, argumentou que, em vez de beneficiar o mundo inteiro, essa ordem serve como um instrumento de “hegemonia unipolar”, usado pelos EUA para tornar o resto do mundo seu “vassalos”.

“O Ocidente está insistindo em uma ordem baseada em regras”, ele comentou em um discurso em setembro. “De onde veio isso afinal? Quem já viu essas regras? Quem as concordou ou aprovou?”

“A Rússia é uma grande potência milenar, uma civilização inteira, e não vai viver de acordo com essas regras improvisadas e falsas”, disse. ele declarou.













Putin falou em várias ocasiões sobre a construção de um “multipolar” ordem mundial, na qual múltiplas superpotências se equilibram e restringem umas às outras, e as disputas são resolvidas de acordo com as leis, e não ditadas pelo Ocidente “as regras.” No início desta semana, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou que Pequim está pronta para trabalhar com a Rússia “e outros países afins para promover o desenvolvimento de um mundo multipolar.”