O Senado iniciou uma investigação devido a vazamentos de dados sobre o trabalho da Suprema Corte dos EUA

O New York Times publicou no sábado uma entrevista com o ex-ativista do aborto nos EUA, Rob Shenk. Nessa entrevista, Schenck disse que soube com antecedência de uma decisão da Suprema Corte dos EUA em 2014 que dizia que as empresas privadas poderiam optar por não incluir contracepção no seguro de saúde de seus funcionários se a administração de tais empresas não quisesse fazê-lo por motivos religiosos. .