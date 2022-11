Musk permite que Trump volte ao Twitter – CMIO

O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, reverteu a proibição vitalícia do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, da plataforma no sábado.

“O povo falou. Trump será reintegrado”, Musk twittou. Ele adicionou “Vox populi, vox Dei,” uma frase latina que significa “a voz do povo é a voz de Deus”.

O CEO da SpaceX e da Tesla lançou uma pesquisa no Twitter na sexta-feira, perguntando se a conta de Trump deveria ser restaurada. Dos mais de 15 milhões de usuários que participaram, 51,8% votaram ‘sim’ e 48,2% votaram ‘não’.

Trump postou no Truth Social, a plataforma que criou após sua proibição do Twitter, que não voltaria ao Twitter.

“Vote agora com positividade, mas não se preocupe, não vamos a lugar nenhum. Truth Social é especial!” ele escreveu.

Twitter, junto com Facebook, Instagram e Snapchat, proibiu Trump logo depois que seus apoiadores invadiram e invadiram brevemente o prédio do Capitólio em Washington, DC em 6 de janeiro de 2021 em uma tentativa de impedir o Congresso de certificar a vitória eleitoral de Joe Biden. O Twitter disse na época que Trump, que alegou que a eleição foi roubada dele, estava incitando a violência com suas postagens.

A notícia da reintegração de Trump no Twitter veio dias depois que ele anunciou formalmente que buscaria a reeleição em 2024.

Musk restaurou várias contas importantes na sexta-feira, incluindo o psicólogo e autor Jordan Peterson, a comediante Kathy Griffin e o site satírico The Babylon Bee. A emissora americana CBS News anunciou no mesmo dia que deixaria de usar o Twitter, citando “incerteza” sobre as políticas da plataforma sob Musk.