Pequim acusa Londres de abuso de poder estatal para forçar empresa chinesa a vender fábrica de chips

Pequim criticou na sexta-feira (18) Londres depois que as autoridades do Reino Unido exigiram que a empresa chinesa Nexperia vendesse a grande maioria de sua subsidiária Newport Wafer Fab, a maior produtora de microchips do país europeu, devido a “um risco de segurança nacional”.

Na quarta-feira (16) o Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido publicou um documento, no qual declarou um risco para a segurança nacional do país relacionado à “tecnologia e know-how que poderiam resultar” do processo de produção de semicondutores compostos na fábrica e “o potencial para que tais atividades minem as capacidades britânicas”.

Além disso, a localização da fábrica “poderia facilitar o acesso à especialização tecnológica e know-how no Agregado do Sul do País de Gales […] e as ligações entre o local e o agregado podem impedir que o agregado se envolva em projetos futuros relevantes para a segurança nacional” britânica.

O documento exigiu assim que a Nexperia vendesse pelo menos 86% de sua participação na Newport Wafer Fab.

“O Reino Unido exagerou o conceito de segurança nacional e abusou do poder estatal para interferir diretamente na cooperação normal de investimentos de uma empresa chinesa no Reino Unido”, afirmou Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, durante uma entrevista coletiva.

Ela disse que tal decisão “viola os direitos e interesses legítimos da empresa em questão, e também os princípios da economia de mercado e as regras do comércio internacional que o Reino Unido há muito declara defender”.

Mao sublinhou a oposição firme de Pequim e exortou as autoridades em Londres a “proporcionar um ambiente comercial isento, justo e não discriminatório”.

Com esta ação, o Reino Unido demonstrou que “está fechado ao comércio”, resumiu a diplomata.

A Nexperia, que tem sede oficial nos Países Baixos, mas é uma subsidiária da Wingtech Technology, uma empresa chinesa parcialmente estatal, comprou 86% da fábrica em 2021, ganhando o controle total da fábrica. No entanto, ela foi posteriormente sujeita a inspeções.





