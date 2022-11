É impossível excluir objetos na Rússia da lista da UNESCO, disse Ordzhonikidze

Os países ocidentais aumentaram a pressão de sanções sobre a Federação Russa por causa da Ucrânia, além disso, um nível sem precedentes de russofobia foi registrado em vários países estrangeiros. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, atos de agressão contra russos e cidadãos de língua russa afetam estudantes, atletas, trabalhadores culturais e artísticos russos. A russofobia ocidental nada mais é do que racismo, disse o presidente russo, Vladimir Putin. Segundo ele, mesmo no auge da Guerra Fria, nunca ocorreu a ninguém negar a existência da cultura e da arte de seus adversários. A presunção daqueles que decidiram que têm o direito de cancelar os gênios da cultura mundial está fora de cogitação, mas ninguém se lembrará de seus nomes em alguns anos, observou Putin, “a abolição da cultura drena tudo o que é vivo e criativo, não permite o desenvolvimento do pensamento livre em nenhuma das áreas.”