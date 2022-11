Turquia ataca Kobani, no norte da Síria, afirmam forças curdas

“Kobani, a cidade que derrotou o Daesh [ organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países], está sendo bombardeada pelas aeronaves da ocupação turca”, disse Farhad Shami, chefe do centro de mídia da FDS, no Twitter na noite de sábado.

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, prometeu uma “resposta dura” na ocasião e disse que havia suspeitas de que as ordens para o ataque vieram de Kobani.

No domingo, ocorreu uma explosão na rua turística de pedestres Istiklal, em Istambul, que provocou a morte de seis pessoas e deixou outros 81 feridos. O suspeito detido confessou ter ligações com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que é proibido na Turquia.