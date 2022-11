O século 21 pertence à Ásia-Pacífico – Xi Jinping — CMIO

A região não deve se tornar uma “arena para uma grande disputa de poder”, diz o presidente chinês

O presidente chinês, Xi Jinping, disse na quinta-feira que a área da Ásia-Pacífico foi “quintal de ninguém” exortando a uma maior cooperação regional em matéria de desenvolvimento e segurança. A declaração de Xi foi feita por escrito na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico na Tailândia e divulgada logo após sua chegada.

“A Ásia-Pacífico … não deve se tornar uma arena para uma grande competição de poder,” Xi disse, acrescentando que, “Nenhuma tentativa de travar uma nova guerra fria jamais será permitida pelo poder ou por nossos tempos.”

Segundo ele, qualquer tentativa de interromper ou mesmo desmantelar as cadeias industriais e de suprimentos formadas na Ásia-Pacífico ao longo de muitos anos só levará a cooperação econômica da região a um beco sem saída.

“O século 21 é o século da Ásia-Pacífico… Nós, membros desta região, percorremos um longo caminho na busca do desenvolvimento econômico e certamente escreveremos um capítulo ainda mais brilhante nos próximos anos,” Xi enfatizou.

O líder chinês apresentou uma proposta de seis pontos a esse respeito, a saber, reforçar a base para o desenvolvimento pacífico, adotar uma abordagem de desenvolvimento centrada nas pessoas, buscar maiores níveis de abertura, buscar conectividade de alto padrão, construir indústrias e suprimentos estáveis ​​e desimpedidos cadeias produtivas, além de promover o desenvolvimento econômico.

A região da Ásia-Pacífico responde por cerca de 60% da população mundial e quase 50% da produção econômica global. Uma das partes de crescimento mais rápido do mundo, é amplamente vista como um centro de comércio global.

De acordo com o relatório do mês passado da S&P Global Market Intelligence, as economias da Ásia-Pacífico dominarão o crescimento global no próximo ano. A S&P previu que a região alcançará um crescimento real de aproximadamente 3,5% em 2023, enquanto a Europa e os EUA provavelmente enfrentarão uma recessão.

