Sérvia aumenta as importações de gás da Rússia — CMIO

A Sérvia receberá 2 milhões de metros cúbicos adicionais de gás por dia da Rússia a partir de 1º de dezembro, disse Dusan Bajatovic, chefe do fornecedor de energia estatal Srbijagas, à RIA Novosti na quinta-feira.

A Rússia é atualmente o único fornecedor de gás natural da Sérvia. Belgrado já garantiu 2,2 bilhões de metros cúbicos de gás anualmente, o que cobre 62% da demanda do país, e planeja reservar outros 700 milhões de metros cúbicos para o período de inverno.

No início deste mês, o chefe da Associação de Gás da Sérvia, Vojislav Vuletic, disse que, com a atual taxa de consumo, o país precisaria de cerca de 4 bilhões de metros cúbicos por ano, à medida que se afastasse das obsoletas usinas movidas a carvão. A concessionária de eletricidade estatal do país, EBS, está planejando construir novas estações a gás em várias cidades, incluindo Belgrado, Nis e Novi Sad.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Sérvia se beneficiará de hub de gás turco – oficial

A Sérvia, que recebe suprimentos da Rússia através do gasoduto TurkStream, também apoiou a proposta de Moscou de construir um centro de distribuição de gás natural em Türkiye, dizendo que isso ajudaria Belgrado a atender sua crescente demanda de energia.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT