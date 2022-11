Preços da energia italiana mais do que triplicam – dados – CMIO

Os preços da eletricidade na Itália estabeleceram um recorde histórico em outubro, informou a associação de consumidores mais antiga do país, Unc, na quinta-feira.

Os preços da eletricidade, que está sendo vendida nos Apeninos no mercado livre, subiram 329% desde outubro do ano passado e superaram a classificação Unc dos bens e serviços mais caros.

Os voos internacionais seguiram tarifas de energia, com um aumento anual de custos igual a 113%. O gás foi o próximo no ranking, com preços subindo mais de 96% em relação ao ano passado.

O relatório da Unc segue os últimos dados divulgados pela agência oficial de estatísticas da Itália, ISTAT, que mostraram que o índice de preços domésticos subiu 11,8% em outubro em relação ao ano anterior, o maior desde março de 1984. Crescimento anual dos preços ao consumidor liderado pelo aumento da energia os custos atingiram 12,6% em outubro, ante 9,4% no mês anterior.

Os alimentos básicos também sofreram uma inflação dramática na Itália, com os preços de vários óleos vegetais, excluindo o azeite, subindo 55% em relação ao ano anterior. A manteiga cresceu 43%, seguida do açúcar, que cresceu 17% em relação a setembro e subiu 38,8% na comparação anual.

Espera-se que o forte aumento aumente a média anual da conta de alimentos em € 761 (US$ 787), em um momento em que as famílias sem dinheiro já estão tentando lidar com as crescentes contas de energia. Para famílias com um filho, esse valor aumentará para € 937 ($ 969), para aqueles com dois filhos – até € 1.038 ($ 1.073), com três – até € 1.240 ($ 1.282), disse o presidente da Unc, Massimiliano Donna.

