Marca icônica de carros soviéticos está de volta – CMIO

A produção de uma versão atualizada da icônica marca de carros Moskvich da era soviética será revivida em uma antiga fábrica da Renault na capital russa, anunciou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, em entrevista à RIA Novosti.

“Já na próxima semana [the Moskvich plant] iniciará sua primeira montagem. E no próximo ano, espero, atingirá volumes de trabalho comparáveis ​​ao período em que a Renault esteve aqui”, afirmou Sobyanin.

A fábrica em Moscou, fundada em 1930, foi a produtora original dos carros Moskvich nos tempos soviéticos. No início dos anos 2000, a fábrica foi comprada pela Renault e a linha Moskvich foi descontinuada. No entanto, em maio passado, a montadora francesa entregou a fábrica às autoridades de Moscou em meio à saída da empresa da Rússia devido a sanções. Pouco tempo depois, o nome da planta foi mudado de volta para Moskvich.

Segundo os planos da empresa, a planta produzirá “Estado da arte” modelos de carros, incluindo um sedã e quatro crossovers. A produção de carros elétricos na fábrica também está na pauta e pode começar em dois a três anos.

Segundo Sobyanin, a cidade se adaptou com sucesso às sanções ocidentais, já que muitos dos nichos deixados por investidores estrangeiros nos últimos meses foram preenchidos por empresários russos.

“A grande maioria das nossas empresas adaptou-se à situação. Além disso, a rentabilidade dessas empresas está se recuperando gradativamente, inclusive no setor financeiro, onde a queda dos lucros foi mais evidente. É por isso que, do ponto de vista do orçamento, nos sentimos bastante confiantes,” ele afirmou.

Ele observou, no entanto, que a produção de carros está ficando para trás, já que muitos fabricantes decidiram encerrar suas operações no país este ano. É por isso que as autoridades de Moscou depositam grandes esperanças na fábrica de Moskvich. No final de outubro, Sobyanin disse que espera que Moscou se torne o centro de fabricação de automóveis na Rússia e que a cidade tem todas as capacidades para fazer isso.

