Chefe da FTX acusado de usar fundos offshore após falência – CMIO

A troca de criptomoedas diz que Sam Bankman-Fried teve acesso não autorizado a ativos nas Bahamas

A falida exchange de criptomoedas FTX forneceu provas judiciais sugerindo que seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried, havia transferido ativos digitais pertencentes à empresa para reguladores nas Bahamas logo após declarar falência.

Em uma ação judicial de emergência bombástica na quinta-feira, a FTX alegou que o governo das Bahamas instruiu o Bankman-Fried a obter “acesso não autorizado” enquanto estava sob custódia.

Enquanto milhares de clientes tiveram o acesso negado aos seus fundos, milhões de dólares em cripto supostamente continuaram sendo drenados das carteiras FTX no fim de semana por uma porta dos fundos nas Bahamas.

O processo citou uma entrevista publicada pela Vox na quarta-feira, na qual Bankman-Fried expressou desdém pelos reguladores.

“Foda-se os reguladores,” ele disse na entrevista, acrescentando: “Eles pioram tudo. Eles não protegem os clientes de forma alguma.”

“Você sabe qual foi talvez a minha maior merda de single?” ele perguntou. “Capítulo 11.”

A moção apresentada pela FTX no Tribunal de Falências dos EUA em Delaware diz que a suposta conduta coloca “em questão séria” um pedido de reguladores nas Bahamas para reconhecimento como liquidantes na falência.

“[I]em conexão com a investigação de um hack no domingo, 13 de novembro, o Sr. Bankman-Fried e [FTX co-founder Gary] Wang, declarou em textos registrados e verificados que os ‘reguladores das Bahamas’ instruíram que certas transferências pós-petição de ativos do Devedor sejam feitas pelo Sr. Wang e pelo Sr. Bankman-Fried (que os Devedores entendem que ambos estavam efetivamente sob custódia das autoridades das Bahamas) e que tais ativos foram ‘custodiados em FireBlocks sob controle do governo das Bahamas’”, disse o arquivamento.

A FTX, que tem sede nas Bahamas devido ao relaxamento das leis tributárias, entrou em colapso em 11 de novembro em um escândalo que custou aos investidores mais de US$ 11 bilhões. O desastre ocorreu após relatos de fundos de clientes mal administrados e planos de aquisição abandonados pela exchange rival Binance.

O escândalo desencadeou uma crise de confiança no mercado de criptomoedas e fez com que o valor de ativos, incluindo o Bitcoin, afundasse.

