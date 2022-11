UE congelou US$ 70 bilhões em ativos russos – Politico — CMIO

Exatamente quanto dessa soma consiste em reservas cambiais do país ainda é desconhecido, diz a agência, citando um documento oficial.

Cerca de € 68 bilhões (US$ 70 bilhões) em ativos russos foram congelados pela UE, a maioria dos quais na Bélgica, informou o Politico na sexta-feira.

A agência citou um documento interno que cobre uma ampla gama de aspectos das interações da Comissão Europeia com a Ucrânia.

A maior parte da propriedade russa congelada está na Bélgica, no valor de € 50 bilhões (US$ 51 bilhões), enquanto € 5,5 bilhões (US$ 5,7 bilhões) está em Luxemburgo. Esses dois países, juntamente com Itália, Alemanha, Irlanda, Áustria e França, respondem por mais de 90% dos ativos congelados, informou o Politico, citando uma das autoras do relatório da Comissão, Paola Tamma.

De acordo com o documento, essa soma também inclui uma parte das reservas cambiais nacionais da Rússia, que podem chegar a aproximadamente € 33,8 bilhões (US$ 35 bilhões). No entanto, o relatório observa que o número exato “está agora sob avaliação, portanto não deve ser citado.”

A Comissão Europeia há muito tempo pressiona para que a legislação reconheça a evasão de sanções como um crime da UE. Tal medida permitiria aos Estados membros confiscar os bens congelados da Rússia no caso de uma condenação criminal. Embora Kiev tenha exigido repetidamente que seus aliados ocidentais apreendam o dinheiro russo e o usem para reconstruir a Ucrânia, tal decisão não foi tomada até agora.

No início deste ano, a Rússia estimou que quase US$ 300 bilhões de suas reservas cambiais haviam sido congeladas pelos países ocidentais. Moscou criticou a apreensão de seus ativos, dizendo que constitui essencialmente roubo.

