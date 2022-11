Rússia e China abandonarão dólar no comércio de energia – Moscou — CMIO

O comércio de energia entre a Rússia e a China tem crescido constantemente e aumentou 64% em termos monetários até agora este ano, disse o vice-primeiro-ministro russo Aleksandr Novak ao canal de TV Rossiya 24 na sexta-feira.

Seus comentários seguiram uma reunião da comissão intergovernamental russo-chinesa sobre cooperação energética.

“A China é nosso parceiro estratégico na região da Ásia-Pacífico e em geral no comércio”, disse, referindo que em termos físicos o aumento foi de cerca de 10% nos fornecimentos de petróleo, gás, carvão e electricidade.

O vice-primeiro-ministro explicou que os dois países pretendem desenvolver ainda mais as relações comerciais e, em particular, estão trabalhando para aumentar a participação das moedas nacionais nas transações de energia.

“Estamos mudando para acordos em rublos e yuans para os recursos energéticos fornecidos”, disse Novak.

Nos últimos anos, a Rússia e a China intensificaram o uso de moedas domésticas em acordos mútuos, na tentativa de se afastar do dólar e do euro. Moscou tem seguido firmemente uma política de desdolarização de seu comércio exterior e, em particular, aumentou o uso do yuan. Além da moeda chinesa aparecer com mais frequência em acordos comerciais, algumas empresas russas começaram a emitir títulos denominados em yuan, enquanto vários bancos estão oferecendo depósitos na moeda.

Segundo Novak, as moedas nacionais também têm sido utilizadas para a compra de diversos equipamentos da China.

Ele disse que, em um futuro próximo, Moscou e Pequim devem assinar um acordo intergovernamental sobre a rota de exportação de gás do Extremo Oriente. As negociações entre os dois países também continuam no megaprojeto Power of Siberia 2 para aumentar ainda mais o fornecimento de gás natural russo para a China.

