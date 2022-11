Alemanha acumulando dinheiro para lidar com apagões – Reuters – CMIO

As autoridades alemãs estão intensificando os preparativos para entregas emergenciais de dinheiro em caso de falta de energia para manter a economia funcionando, informou a Reuters na terça-feira, citando suas fontes.

As pessoas envolvidas nos planos disseram à mídia que o banco central da Alemanha, o Bundesbank, está acumulando bilhões extras para lidar com um aumento na demanda e possíveis limites aos saques.

Funcionários e bancos também estão analisando a distribuição, bem como o acesso prioritário a combustível para transportadores de dinheiro, disseram as fontes. As discussões de planejamento também envolvem o regulador do mercado financeiro BaFin e várias associações do setor financeiro.

“Embora as autoridades alemãs tenham minimizado publicamente a probabilidade de um blecaute, as discussões mostram a seriedade com que encaram a ameaça e como se esforçam para se preparar para possíveis interrupções de energia causadas pelo aumento dos custos de energia ou até mesmo por sabotagem.” Reuters escreveu.

O relatório indicou que o acesso ao dinheiro é “uma preocupação especial para os alemães, que valorizam a segurança e o anonimato que oferece e tendem a usá-lo mais do que outros europeus”, com alguns marcos alemães ainda sendo substituídos pelo euro há mais de duas décadas.













Ele citou um estudo recente do Bundesbank mostrando que cerca de 60% das compras diárias na Alemanha são pagas em dinheiro, com os alemães sacando em média mais de € 6.600 (US$ 6.863) anualmente, principalmente em caixas eletrônicos.

Se ocorrer um blecaute, uma opção para os formuladores de políticas pode ser limitar a quantidade de dinheiro que os indivíduos podem sacar, disse uma das fontes. O Bundesbank processa o dinheiro em movimento nas lojas e na economia da Alemanha, de modo que seus enormes estoques o preparam para qualquer aumento na demanda, explicou a pessoa.

Na semana passada, o diretor da organização industrial BDGW, Andreas Paulick, disse durante uma reunião com funcionários do banco central e legisladores: “Devemos enfrentar preventivamente o cenário realista de um apagão. Seria totalmente ingênuo não falar sobre isso em um momento como agora.”

