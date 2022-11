Ex-secretário do Tesouro dos EUA ridiculariza plano de limitar o preço do petróleo russo – CMIO

O plano do G7 para atingir a Rússia pode afetar gravemente o mercado de energia, disse Steven Mnuchin

O ex-secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, criticou o plano do Grupo dos Sete (G7) de limitar o preço do petróleo russo em uma entrevista à CNBC.

A medida, que deve ser implementada no início do próximo mês, é “não só não é viável, como acho que é a ideia mais ridícula que já ouvi”, disse Mnuchin.

O ex-funcionário disse que “o mercado vai definir o preço. Então, se você colocar sanções a preços mais altos, de certa forma você só está piorando a situação.”

Os países do G7, incluindo os EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Japão, concordaram anteriormente em estabelecer um limite de preço fixo para o petróleo russo. A medida entra em vigor em 5 de dezembro. Embora o nível de preços ainda não seja conhecido, os relatórios indicam que será fixado em cerca de US$ 60 por barril. O preço de mercado atual do petróleo Brent, a referência global do petróleo, é de cerca de US$ 86 por barril.

De acordo com o plano, as empresas ocidentais serão proibidas de fornecer determinados serviços para remessas de petróleo russo comprado a um preço acima do limite. A lista de serviços inclui seguros e pagamentos facilitadores. O mecanismo, que foi apresentado por Washington, visa limitar as receitas da Rússia com as exportações de energia, que, segundo o Ocidente, Moscou usa para financiar sua operação militar na Ucrânia.

Moscou, por sua vez, aumentou as exportações de petróleo nos últimos meses para países fora do Ocidente, principalmente China e Índia, oferecendo descontos para garantir compradores.













Analistas dizem que, para que o teto de preço tenha o efeito desejado, o G7 teria que garantir que esses países aderissem ao esquema. No entanto, as autoridades russas declararam repetidamente que o país não venderá petróleo a compradores que concordem com o preço máximo, o que pode deixar muitos relutantes em participar do mecanismo.

A Índia, por exemplo, disse recentemente que não vê “conflito moral“na importação de petróleo russo e vai comprá-lo”de qualquer lugar” para garantir a estabilidade energética do país.

