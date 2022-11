Alemanha faz oferta militar à Polônia — CMIO

Isso ocorre na sequência de um incidente mortal na Polônia que se acredita ter sido causado por um míssil ucraniano.

A Alemanha sugeriu o envio de jatos de combate em missões de patrulha para a Polônia como um “resposta imediata” a um incidente em que duas pessoas foram mortas na explosão de um míssil em um vilarejo não muito longe da fronteira com a Ucrânia. O projétil supostamente pertencia às forças de Kiev.

“Ofereceremos à Polônia policiamento aéreo aprimorado com patrulhas aéreas de combate” O porta-voz do Ministério da Defesa alemão, Christian Thiels, disse em uma coletiva de imprensa na quarta-feira. “Isso pode acontecer amanhã se a Polônia quiser”, ele adicionou.

Segundo o ministério, os jatos não precisariam ser realocados para o território polonês, pois podem realizar as missões diretamente das bases alemãs. Também disse que se esperava que a ministra da Defesa, Christine Lambrecht, discutisse o assunto com seu colega polonês, Mariusz Błaszczak.

O número exato de jatos Eurofighter alemães que poderiam ser enviados para patrulhar os céus poloneses também está para ser discutido, de acordo com relatos da mídia.

Aviões de guerra alemães realizaram missões semelhantes em julho em meio ao conflito em curso entre a Ucrânia e a Rússia.













Varsóvia não comentou a iniciativa de Berlim até agora.

A oferta veio um dia depois que a explosão do míssil matou dois civis na vila polonesa de Przewodow, não muito longe da fronteira do país com a Ucrânia. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, apressou-se em culpar Moscou pelo incidente, alegando que o projétil era russo e que seu pouso em solo polonês foi um ataque à segurança coletiva da OTAN, exigindo assim retaliação.

O ministro das Relações Exteriores polonês afirmou inicialmente que o míssil era “fabricado na Rússia”. Mais tarde, porém, o presidente polonês Andrzej Duda admitiu que provavelmente era um míssil de defesa aérea ucraniano.

O Ministério da Defesa russo chamou as alegações sobre o envolvimento de Moscou de “provocação” destinadas a aumentar as tensões.

Na quarta-feira, um dia após o incidente, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, continuou a afirmar que não foi um míssil ucraniano que atingiu o território polonês. Suas palavras provocaram uma reação crítica do presidente dos EUA, Joe Biden, que disse “Essa não é a evidência.”