Republicanos da Câmara investigarão a família Biden – CMIO

De volta ao controle do Capitólio, o GOP diz que examinará se o presidente dos EUA está “comprometido” com os negócios de seu filho

Parlamentares republicanos anunciaram na quinta-feira que iriam investigar se o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia sido “influenciado por dólares estrangeiros ou influência” através de seu filho, Hunter Biden. O presidente Biden se reuniu com mais de uma dúzia de associados estrangeiros de Hunter, incluindo o executivo de uma empresa de energia ucraniana que empregava o filho do presidente, revelaram arquivos do laptop de Hunter.

Falando em uma entrevista coletiva, o membro do ranking do Comitê de Supervisão da Câmara, James Comer, alegou que a família Biden “prosperaram e ficaram milionários simplesmente oferecendo acesso à família.” Citando denunciantes, Comer afirmou que “Hunter Biden e Joe Biden estavam envolvidos em um esquema para tentar fazer a China comprar gás natural liquefeito.”

Comer listou fraude nos Estados Unidos, fraude eletrônica, evasão fiscal, lavagem de dinheiro, conspiração e violação da Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, da Lei de Práticas Corruptas no Exterior e da Lei de Proteção às Vítimas do Tráfico, como parte do “ampla gama de criminalidade” em que a família Biden estava supostamente envolvida.

Essas alegações foram detalhadas em um relatório divulgado logo após o briefing.













As transações comerciais estrangeiras de Hunter Biden foram examinadas pelos republicanos desde que o New York Post publicou o conteúdo de seu laptop em outubro de 2020. E-mails e mensagens armazenados no computador sugeriam que Hunter recebeu milhões de dólares de autoridades estrangeiras e magnatas por apresentações a seu pai, que durante grande parte desse tempo foi vice-presidente dos Estados Unidos.

Arquivos do laptop mostram que, durante um único jantar em 2015, Joe Biden se reuniu com os parceiros de negócios de Hunter do Cazaquistão, Ucrânia e Rússia, incluindo um executivo da Burisma Holdings, a empresa de energia ucraniana que pagou a Hunter US$ 50.000 por mês de 2014 a 2018 para fazer parte de seu conselho. No dia seguinte, o executivo da Burisma enviou um e-mail a Hunter, agradecendo “dando uma oportunidade de conhecer seu pai.”

Os republicanos não conseguiram agir com base nessas informações até agora, com os democratas controlando as duas casas do Congresso. A partir de quarta-feira, no entanto, o GOP terá uma pequena maioria na Câmara dos Representantes no próximo ano, e Comer presidirá o Comitê de Supervisão.

“Eu quero ser claro,” afirmou Comer. “Esta é uma investigação de Joe Biden, e é aí que o comitê se concentrará neste próximo Congresso.”

Falando na mesma entrevista coletiva, o novo presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jim Jordan, disse que seu comitê investigará a suposta politização do Departamento de Justiça pelo governo Biden.