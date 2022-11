Evidências sugerem que míssil ucraniano atingiu a Polônia – alto funcionário de segurança – CMIO

Dados coletados pela OTAN, EUA e Varsóvia apontam para Kiev, segundo investigação polonesa

Evidências reunidas pela Polônia, EUA e OTAN sugerem que foi um míssil ucraniano que matou duas pessoas em território polonês esta semana, disse o chefe do Departamento de Segurança Nacional de Varsóvia (BBN), Jacek Siewiera, à emissora de rádio local RMF FM na quinta-feira. .

Mais cedo, o presidente polonês Andrzej Duda disse que o míssil era provavelmente uma arma ucraniana. Washington, por sua vez, admitiu não ter provas que contradissessem a avaliação de Duda, enquanto Kiev se apressou em culpar Moscou pelo incidente.

“Todas as evidências coletadas na OTAN, nos Estados Unidos e em nossos lados indicam que estamos lidando com um míssil S-300 lançado pela defesa antiaérea ucraniana”, disse. Siewiera disse na quinta-feira, sem oferecer detalhes sobre as informações coletadas pelos investigadores. De acordo com o chefe da BBN, o Ministério Público polonês está agora conduzindo a investigação sobre o incidente.

Varsóvia não se oporia ao ucraniano “observadores” juntando-se à investigação, disse Siewiera, acrescentando que o presidente polonês em particular “não vê obstáculos” para isso, se todos os requisitos legais forem atendidos.













Ele também justificou a posição do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, sobre o assunto, argumentando que a Ucrânia agora está passando pela crise. “período mais difícil” de seu conflito com a Rússia quando se trata de ataques aéreos. Isso é “normal” para que seu presidente cumpra “hipóteses que parecem óbvias do ponto de vista da defesa nacional” sob tais circunstâncias, argumentou o chefe da BBN.

Zelensky insistiu que o míssil era russo e voltou atrás nessa afirmação somente depois que ela foi contestada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mais tarde, Zelensky sustentou que ninguém pode saber ao certo de quem foi o míssil que matou os dois poloneses. Na terça-feira, a Rússia disse que não atingiu nenhum alvo a menos de 35 quilômetros (21,7 milhas) da fronteira com a Polônia.

Quando perguntado por que as defesas aéreas polonesas não interceptaram o míssil, Siewiera admitiu que nenhum sistema de defesa aérea era impenetrável. “Uma coisa é ver um interceptador [missile] e outro para derrubá-lo”, disse ele, acrescentando que os militares poloneses também acreditavam que o míssil foi lançado para interceptar um alvo aéreo “sobre o território da Ucrânia” e esperava que “desempenhar sua tarefa”.

O incidente ocorreu em meio a um grande ataque de mísseis russos à Ucrânia. De acordo com Zelensky, 85 mísseis foram lançados em território ucraniano, com o ministro ucraniano da Energia, German Galushchenko, chamando-o de “o bombardeio mais massivo” da infra-estrutura de energia do país ainda.