Espanha pode revisar polêmica lei de estupro – CMIO

Uma brecha no que deveria ser uma lei de estupro mais forte liberou alguns infratores com sentenças reduzidas

A Espanha está revisando suas novas e rígidas leis de estupro “sim significa sim” depois que várias decisões judiciais viram pelo menos 15 criminosos sexuais condenados receberem sentenças menores, disseram autoridades judiciais à imprensa no início desta semana. Quatro caminharam inteiramente livres.

A lei classifica qualquer sexo não consensual como estupro, enquanto anteriormente o uso da força ou ameaças era necessário para merecer essa acusação. Ele impõe punições mais rígidas para estupro coletivo e drogas, e classifica assobios e assédio nas ruas como crimes, em vez de contravenções.

No entanto, também reduz as penas máximas e mínimas para casos que não envolvam violência ou intimidação, ofensas anteriormente classificadas no título menor de “abuso sexual.”

Como resultado, centenas de criminosos sexuais condenados solicitaram a redução de suas sentenças desde que a legislação entrou em vigor no mês passado. Em um caso, um professor que pagou por sexo com seus alunos foi libertado depois que sua sentença foi reduzida. Um homem condenado a oito anos de prisão por abusar sexualmente da enteada de 13 anos teve a pena reduzida para seis anos.













“Depois de algumas sentenças que foram proferidas, acho que essa questão precisa ser estudada”, disse a ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero, ao Senado na terça-feira. “Porque, obviamente, não era o objetivo da lei que as sentenças por abuso infantil pudessem ser reduzidas. Muito pelo contrário.”

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, defendeu a nova lei, lembrando aos críticos que ela pretendia “dar mais garantias às mulheres diante de qualquer tipo de agressão sexual” e pedindo paciência. “Vamos esperar para ver o que os tribunais e promotores dizem sobre isso”, disse ele à mídia na quarta-feira. A Suprema Corte julgará vários casos relacionados à nova lei no próximo mês.

A lei foi adotada em resposta ao que foi amplamente percebido como sentenças excessivamente brandas proferidas a cinco homens condenados por estupro coletivo de uma mulher de 18 anos na Corrida de Touros em Pamplona em 2016. Eles foram condenados pelo crime menor de abuso sexual em vez de estupro e condenado a nove anos de prisão, provocando protestos em todo o país. O tribunal acabou anulando esse veredicto em 2019, condenando-os por estupro e sentenciando-os a 15 anos. O advogado deles confirmou que planeja buscar uma redução na sentença para um deles.