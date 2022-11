Trump denuncia ‘insanidade de gênero’ nos EUA – CMIO

O atual governo dos EUA está pressionando “insanidade cívica radical e de gênero” nas escolas, disse o ex-presidente Donald Trump durante o discurso de anúncio de sua campanha de 2024. Ele acrescentou que isso vai parar assim que Trump retornar à Casa Branca.

“Joe Biden também provou que está comprometido em doutrinar nossos filhos, mesmo usando o Departamento de Justiça contra os pais que se opõem”, disse. ele disse na noite de terça-feira em Mar-a-Lago, Flórida.

De acordo com os meios de comunicação dos EUA, isso foi uma referência ao trabalho da Casa Branca com a Associação Nacional de Conselhos Escolares no ano passado para criar um pretexto para tratar os pais preocupados como potenciais terroristas domésticos.

“É uma coisa terrível. É por isso que é tão triste o que está acontecendo”, disse Trump. “Quando eu estiver na Casa Branca, as escolas vão parar de promover a Teoria Crítica da Raça” e vai ter que parar “insanidade cívica radical e de gênero” ou enfrentar a perda de financiamento federal.













O atual governo dos EUA ameaçou reter dinheiro federal para merenda escolar a instituições que não cumpriram a sua estratégia nacional de “equidade de género.” O próprio Biden argumentou em abril que os pais “afirmando” a afirmação de uma criança de ser transgênero é “uma das coisas mais poderosas que você pode fazer para mantê-los seguros e saudáveis.”

Fazendo a América “grande e glorioso novamente” envolverá não permitir que homens biológicos participem de esportes femininos, argumentou Trump na terça-feira, chamando-o de “muito injusto com as mulheres, muito, muito injusto.”

Trump prometeu “defender os direitos dos pais” e “defender a família como o centro da vida americana”, assim como fez quando era presidente em 2017-2021.

“Quem pensaria que temos que mencionar isso? Quem diria que tem que ser um assunto a ser falado. Temos que defender os direitos dos pais. Você acredita nisso?” ele perguntou ao público.

No início de sua presidência, Biden declarou que todas as suas políticas priorizariam questões raciais e de gênero “equidade.” Trump argumentou que nos dois anos à frente dos EUA, o democrata “envergonhado, humilhado e enfraquecido” o país, tornando-o um “nação falida”.