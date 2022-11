Casa Branca não está envolvida na investigação do FBI sobre a morte do repórter – mídia – CMIO

A investigação do próprio exército israelense foi concluída em setembro e concluiu que a jornalista provavelmente foi morta por um tiro não intencional de um soldado israelense, mas afirmou que um teste de balística em um fragmento de bala recuperado de seu corpo foi “inconclusivo” e que não poderia descartar tiros de militantes palestinos.

Abu Akleh usava um colete indicando que ela era membro da imprensa no momento em que foi morta a tiros. Autoridades palestinas, a família da jornalista e seu ex-empregador, Al Jazeera, argumentam que ela foi alvo deliberado das IDF, que já havia sido acusada de atirar intencionalmente em repórteres que cobriam o conflito Israel-Palestina.

Uma investigação separada liderada pelos EUA sobre o tiroteio de Abu Akleh – que ocorreu durante um ataque israelense em um campo de refugiados na cidade de Janin, na Cisjordânia, e deixou outro jornalista com ferimentos menos graves – também determinou que um soldado israelense provavelmente disparou a bala que a matou. mas notou que havia “não há razão para acreditar que isso foi intencional.”

Embora essa avaliação anterior esteja amplamente alinhada com as próprias descobertas de Israel, a nova investigação do FBI teria provocado indignação entre as principais autoridades nos bastidores, com o conselheiro de segurança nacional israelense Eyal Hulata, o embaixador nos EUA Mike Herzog e o diretor-geral do Ministério das Relações Exteriores, Alon Ushpiz. cada um ligando para seus colegas americanos para exigir uma explicação.