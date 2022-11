Coreia do Norte dispara outro ICBM suspeito – CMIO

O lançamento ocorre depois que Pyongyang prometeu “mais feroz” à atividade militar na região pelos EUA e seus aliados

A Coreia do Norte disparou um aparente míssil balístico intercontinental (ICBM) em direção ao Mar do Leste, de acordo com autoridades sul-coreanas e japonesas, com Tóquio afirmando que o projétil caiu em águas dentro de sua zona econômica exclusiva.

O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas sul-coreanas (JCS) relatou um lançamento de míssil balístico de longo alcance na manhã de sexta-feira, dizendo que se originou na área de Sunan, perto da capital norte-coreana, por volta das 10h15, horário local.

“Enquanto fortalecemos nosso monitoramento e vigilância, nossos militares mantêm uma postura de prontidão total em estreita cooperação com os EUA”, disse. disse o JCS em uma mensagem aos repórteres, sem compartilhar outros detalhes sobre o lançamento, incluindo a munição exata envolvida e a distância percorrida.

O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida foi rápido em condenar a aparente demonstração de força, dizendo que seu país havia “naturalmente apresentou um forte protesto contra a Coreia do Norte, que repetiu suas provocações com frequência sem precedentes.”













“Nós dissemos [North Korea] que absolutamente não podemos tolerar tais ações”, ele disse a repórteres na Tailândia, onde está participando da cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Kishida acrescentou que o míssil provavelmente caiu nas águas a oeste de sua ilha de Hokkaido, no extremo norte, dentro da zona econômica exclusiva do Japão.

Os militares do Japão também emitiram um comunicado confirmando o incidente, dizendo “A Coreia do Norte lançou um míssil balístico da classe ICBM perto da costa ocidental da Península Coreana” pouco depois das 10h de sexta-feira.

O mais recente teste de armas ocorre em meio a um número recorde de lançamentos de mísseis pela RPDC este ano, e menos de 24 horas depois que Pyongyang disparou um míssil balístico de curto alcance no Mar do Japão. Antes desse lançamento, a ministra das Relações Exteriores, Choe Son-hui, alertou que seu país tomaria “mais feroz” ação militar em resposta a uma recente cúpula trilateral entre Washington, Seul e Tóquio, onde os três aliados concordaram em fortalecer os laços de segurança e continuar seus jogos de guerra conjuntos periódicos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Seul pode mudar de posição sobre armas nucleares, diz ministro

Pyongyang condenou repetidamente tais exercícios militares como preparação para uma invasão e insiste que seus lançamentos de mísseis são uma resposta legítima à “provocações” dos Estados Unidos e seus aliados na região. Washington também considerou as ações da Coreia do Norte provocativas e exigiu que cessasse todos os testes de armas.