Casa Branca critica GOP por investigar ‘teorias da conspiração’ de Hunter Biden – CMIO

A Casa Branca rejeitou os esforços republicanos para investigar o presidente Joe Biden e os laços comerciais de seu filho no exterior, rejeitando as alegações de que o comandante-em-chefe está sob a influência de “dólares estrangeiros” como uma teoria da conspiração infundada.

Em uma declaração ao New York Post na quinta-feira, um porta-voz do gabinete do advogado da Casa Branca, Ian Sams, disse que os republicanos da Câmara estão “perdendo tempo e recursos em vingança política” depois que vários legisladores se comprometeram a abrir uma investigação sobre a família Biden, ou seja, o filho do presidente, Hunter.

“Em vez de trabalhar com o presidente Biden para tratar de questões importantes para o povo americano, como custos mais baixos, a principal prioridade dos republicanos do Congresso é perseguir o presidente Biden com ataques politicamente motivados repletos de teorias da conspiração há muito desmascaradas”, disse. disse o porta-voz.













Mais cedo na quinta-feira, os representantes do Partido Republicano James Comer e Jim Jordan anunciaram que uma investigação sobre o presidente seria uma prioridade durante a próxima rodada do Congresso, dizendo que sua investigação se centraria se Biden foi “diretamente envolvido com os negócios de Hunter Biden” e se ele estiver de alguma forma “comprometidos”. A dupla de legisladores alegou que os Bidens “estavam envolvidos em um esquema para tentar convencer a China a comprar gás natural liquefeito”, e disseram que tentariam determinar se o presidente já foi “influenciado por dólares estrangeiros ou influência.”

Com os republicanos recuperando a maioria na Câmara após as eleições de meio de mandato da semana passada, Comer e Jordan devem chefiar os comitês de Judiciário e de Supervisão da Câmara, respectivamente, colocando-os em melhores posições para liderar as investigações do Congresso.

Os laços comerciais estrangeiros de Hunter Biden foram questionados pelos republicanos desde uma reportagem do New York Post de outubro de 2020, que publicou o conteúdo de um de seus laptops. E-mails e outras comunicações encontradas no computador indicam que o jovem Biden usou a influência política de seu pai para ganho pessoal e levantou outras questões sobre se Joe Biden estava envolvido em algum dos negócios de seu filho.

Até as eleições intermediárias, no entanto, os democratas detinham maioria em ambas as casas do Congresso, além da Casa Branca, deixando os críticos do Partido Republicano incapazes de prosseguir com as investigações há muito esperadas.