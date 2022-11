Republicanos dos EUA pedem escrutínio da ajuda à Ucrânia – CMIO

A congressista Marjorie Taylor Greene diz que os contribuintes merecem saber como o dinheiro é gasto

Um grupo de congressistas republicanos apresentou uma resolução na quinta-feira pedindo uma auditoria dos fundos do governo dos EUA destinados à ajuda à Ucrânia.

A iniciativa, liderada pela deputada Marjorie Taylor Greene e apoiada por dez colegas legisladores, cobre todo o apoio militar, civil e financeiro fornecido a Kiev pelo presidente Joe Biden, de acordo com o Daily Caller.

“O povo americano, os contribuintes deste país, merecem saber para onde está indo seu dinheiro e como está sendo gasto” Greene disse a repórteres, acrescentando que o governo deve ser responsabilizado ao gastar dinheiro no exterior. “Devemos auditar cada dólar do contribuinte americano enviado à Ucrânia.”

Os EUA têm fornecido armamento pesado à Ucrânia, como armas antitanque, sistemas de defesa antimísseis e drones depois que a Rússia lançou sua operação militar no estado vizinho. Biden pediu ao Congresso que aprovasse US$ 37,7 bilhões adicionais em assistência de segurança a Kiev na terça-feira, o que elevaria o total de fundos destinados à Ucrânia em menos de um ano para US$ 104 bilhões, segundo o Defense News.

Greene e seus colegas argumentaram que o esquema de financiamento não é transparente o suficiente e que há questões mais urgentes em casa. “Nossa Patrulha de Fronteira pediu US$ 15,46 bilhões para proteger a fronteira dos Estados Unidos. O muro fronteiriço do presidente Trump teria custado apenas US$ 22 bilhões”. disse a deputada.













“Com o dinheiro que enviamos para a Ucrânia, já poderíamos ter garantido nossa fronteira, mas não estamos fazendo isso.” Ela acrescentou que o Congresso enviaria “uma mensagem muito ruim para o povo americano” se a auditoria for negada.

Greene também postou um vídeo no Twitter de dois homens em uniforme militar andando com muletas, escrevendo: “É de partir o coração ver esses soldados ucranianos deficientes aqui nos corredores do Congresso sendo usados ​​como peões para pressionar nosso Congresso a dar o dinheiro dos impostos americanos suado para [Ukrainian President Vladimir] Zelenski.

Alguns republicanos pediam cada vez mais por mais supervisão durante as eleições de meio de mandato, que terminaram com o partido ganhando uma pequena maioria na Câmara dos Representantes, mas não conseguindo retomar o Senado dos democratas. Kevin McCarthy, o principal republicano na Câmara, disse no mês passado que Kiev não receberia mais “cheques em branco” se o partido assegurou o controle da câmara.

A ex-presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, disse que os EUA continuarão a apoiar Kiev. “Nunca demos um cheque em branco à Ucrânia” ela disse durante uma visita à Croácia no mês passado.