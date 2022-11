Pentágono lança dúvidas sobre a alegação de mísseis iranianos – CMIO

Os militares dos EUA estão “céticos” sobre relatos de que Teerã desenvolveu uma arma hipersônica

O Pentágono duvida das alegações do Irã de que desenvolveu uma arma hipersônica, disse um porta-voz a jornalistas na quinta-feira. Um alto comandante iraniano relatou, na semana passada, que Teerã conseguiu produzir a tecnologia.

“Vimos os relatórios afirmados e vindos do Irã. Continuamos céticos em relação a esses relatórios”, A vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, disse quando questionada na quinta-feira sobre reportagens na mídia iraniana. Ela acrescentou que os militares dos EUA estavam monitorando “qualquer desenvolvimento ou proliferação de tecnologia avançada vinda do Irã ou sistemas de mísseis.”

A alegação de que Teerã agora possui um projétil capaz de viajar a uma velocidade hipersônica – geralmente definida como mais de cinco vezes a velocidade do som – veio de Amir Ali Hajizadeh, comandante da Força Aeroespacial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

Ele disse aos jornalistas que o novo míssil balístico foi projetado para perfurar os sistemas de defesa aérea do inimigo e pode manobrar dentro e fora da atmosfera, mas não deu mais detalhes. Ele também disse que a tecnologia para interceptar a arma não seria desenvolvida por pelo menos várias décadas.

Washington impôs uma série de sanções ao Irã e funcionários diretamente ligados ao desenvolvimento e teste de sua tecnologia de mísseis. Os EUA afirmam que representam uma ameaça à estabilidade regional.

Teerã divulga seu arsenal de vários tipos de mísseis como dissuasão contra uma possível agressão dos EUA ou de um de seus aliados regionais, como Israel.