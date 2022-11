EUA alertam aliados sobre incidente com míssil na Polônia – Politico — CMIO

Autoridades na Europa teriam sido instruídas a abster-se de declarações definitivas até que uma investigação seja concluída.

Em meio às crescentes tensões na Europa Oriental, as autoridades americanas teriam pedido a seus aliados que mostrassem moderação ao comentar a explosão mortal de um míssil na Polônia nesta semana. Isso é de acordo com a agência de notícias Politico, que acrescentou que a mesma mensagem foi encaminhada ao governo ucraniano.

Três autoridades ocidentais entrevistadas pelo veículo disseram que, nos últimos dias, os americanos pediram a seus colegas europeus – e ao gabinete do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky – que tomassem cuidado ao falar sobre o que causou a explosão.

Eles também teriam feito uma série de telefonemas urgentes nos quais solicitaram que seus aliados da OTAN não fizessem declarações definitivas até que uma investigação fosse realizada.

Os esforços de divulgação ocorrem quando as autoridades ocidentais e ucranianas estão em desacordo sobre quem foi o responsável pela explosão na vila polonesa de Przewodow, perto da fronteira ucraniana, que matou duas pessoas. Embora autoridades ocidentais tenham dito que a explosão foi provavelmente causada por um míssil ucraniano, Kiev insiste que foi de origem russa.













Segundo o Politico, essas declarações “ilustram uma das primeiras grandes divergências de opinião entre Washington e Kiev” desde o início da campanha militar da Rússia no estado vizinho no final de fevereiro. As autoridades dos EUA estão tentando minimizar essa divisão, mas novas fissuras entre Washington e Kiev podem surgir à medida que o conflito se arrasta, diz o relatório.

De acordo com Heather Conley, ex-funcionária do Departamento de Estado, o “confusão” em torno do incidente do míssil na Polônia foi um “execução de teste realmente importante” para os EUA, OTAN e Ucrânia. “Acho que todos nós aprendemos uma lição muito valiosa sobre [that] você não pode dizer algo logo de cara até entender o que é … porque as apostas são muito altas agora ”, ela disse ao Politico.

Após a explosão de terça-feira, Zelensky atribuiu a culpa à Rússia, chamando o incidente de “uma escalada muito séria” e descrevendo-o como um ataque à OTAN e exigindo uma resposta. Mais tarde, no entanto, ele atenuou suas afirmações, admitindo que “não sabemos 100%” o que causou a explosão.

O Ministério da Defesa da Rússia negou qualquer envolvimento no incidente, dizendo que seus especialistas militares analisaram as fotos do local e identificaram os destroços como partes de um míssil do sistema de defesa aérea S-300 usado pela Ucrânia.