Homem com machado e espada procura seção política do NYT – CMIO

A polícia diz que ele entregou as armas e foi levado ao hospital para avaliação

Um homem apareceu no saguão do prédio do New York Times em Manhattan carregando um machado e uma espada, informaram agências de notícias, citando o Departamento de Polícia de Nova York. O incidente foi resolvido sem violência.

O homem de 32 anos foi ao prédio do Times, conhecido como Gray Lady, e disse que queria ver as pessoas da seção política do jornal, segundo a polícia. Os seguranças se recusaram a deixá-lo passar e chamaram a polícia. O homem entregou as armas aos guardas e aguardou o socorro, que o levou ao Hospital Roosevelt para avaliação.

De acordo com o New York Post, o homem também tinha uma faca dobrável e um recipiente com maça. Ele alegou ser um delator e disse que algumas pessoas estavam atrás dele, disse uma fonte policial ao jornal. O Post acrescentou que o homem não tinha antecedentes criminais conhecidos.

O NYT disse estar grato à polícia por sua resposta e pelo fato de o incidente ter sido resolvido de forma rápida e pacífica.

Em dezembro de 2018, a CNN evacuou seu escritório em Nova York depois que alguém telefonou e alegou que havia várias bombas plantadas no prédio do Time Warner Center em Manhattan. A rede de notícias teve que mudar para a programação gravada devido à interrupção.