Bombeiro alemão é preso por incêndio criminoso em abrigo de refugiados ucranianos – CMIO

As autoridades alemãs prenderam um bombeiro suspeito de atear fogo a um abrigo para refugiados ucranianos no nordeste da Alemanha no mês passado. Em um comunicado publicado no início desta semana, os promotores disseram que uma suástica desenhada na entrada do prédio – e gerou especulações sobre um possível motivo político por trás do incêndio criminoso – não está ligada ao incidente.

De acordo com o Ministério Público em Schwerin, um homem de 32 anos foi preso “por suspeita de incêndio criminoso grave em um caso e incêndio criminoso em três outros casos.O suspeito negou as acusações.

Um antigo hotel em Gross Stromkendorf foi incendiado na noite de 19 de outubro. Quatorze refugiados e três funcionários da Cruz Vermelha Alemã conseguiram escapar ilesos. A investigação revelou que o prédio de palha foi deliberadamente incendiado. O suspeito estava envolvido na extinção do incêndio mais tarde, disseram os promotores.

Uma suástica em uma placa da Cruz Vermelha do lado de fora do prédio foi desenhada “por perpetradores desconhecidos” antes do incidente e não está relacionado a ele, de acordo com o comunicado. O Ministério Público concluiu que não há indícios de “um crime politicamente motivado”.













Os investigadores acreditam que o incêndio foi “parte de uma série de 19 incêndios no distrito de Neuburg-Steinhausen,” que incluía fogueiras em uma garagem e um monte de palha. Em outubro, uma casa vazia em Blowatz também foi incendiada.

As conclusões dos promotores provocaram uma reação nos círculos políticos.

“Mesmo que as investigações ainda estejam em andamento, é certo que o incêndio foi iniciado de forma que os imigrantes foram deliberadamente colocados em risco. Isso transforma o incêndio criminoso em um ataque! Ole Kruger, o presidente do estado dos Verdes Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, twittou.

O parlamentar local Michael Noetzel disse que é muito cedo para descartar um motivo político para o crime, já que todos os incêndios anteriores tiveram como alvo prédios desabitados.

Desde o início da operação militar russa na Ucrânia no final de fevereiro, a Alemanha recebeu mais de um milhão de refugiados ucranianos, de acordo com o escritório do Alto Comissariado da ONU para Refugiados.

“O maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial” como o governo descreveu, levou alguns municípios a ficarem sobrecarregados com o número de migrantes ucranianos.

Em setembro, o líder da União Democrata Cristã (CDU), Friedrich Merz, acusou as autoridades de encorajar o que chamou de “turismo social” por parte dos ucranianos. O “refugiados” têm viajado de um lado para o outro entre a Alemanha e a Ucrânia, de onde supostamente fugiram, afirmou. As observações foram condenadas por seus oponentes políticos, que mais tarde afirmaram que o incêndio em Gross Stromkendorf é um exemplo do tipo de violência que esse tipo de retórica pode desencadear.