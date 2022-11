Traços de explosivos encontrados nos detritos do Nord Stream – Suécia – CMIO

O gasoduto, ligando a Rússia à Alemanha, aparentemente explodiu em setembro

Investigadores suecos encontraram vestígios de explosivos em fragmentos de “objetos estranhos” recuperados dos locais de explosão dos oleodutos submarinos Nord Stream, disse o serviço de segurança do país, SAPO, na sexta-feira. A nova evidência confirma que os links de energia foram alvo de um ato de sabotagem, disse.

“O trabalho de análise avançada ainda está em andamento – o objetivo é tirar conclusões mais definitivas sobre os incidentes do Nord Stream,” disse a agência. “A investigação é extensa e complexa e acabará por mostrar se alguém pode ser suspeito e posteriormente processado por isso”.

As explosões que romperam três das quatro linhas dos oleodutos e danificaram a quarta ocorreram no final de setembro. A infraestrutura do Nord Stream ligava a Rússia diretamente à Alemanha, mas não estava totalmente operacional no momento do ataque devido à divergência entre a Rússia e as nações ocidentais sobre a crise na Ucrânia.

O incidente aconteceu quando o público alemão estava ficando cada vez mais inquieto com o aumento dos preços da energia, uma tendência parcialmente atribuível à decisão da UE de interromper o comércio com Moscou em retaliação por sua operação militar na Ucrânia. O incidente do Nord Stream tornou fisicamente impossível retomar o abastecimento direto sob o Mar Báltico.













As autoridades em Moscou viram os EUA como o maior beneficiário da situação. Washington há muito pressiona a Alemanha a reduzir a cooperação energética com a Rússia e oferece seu mais caro gás natural liquefeito (GNL) como alternativa.

Os militares russos alegaram que o Reino Unido pode estar envolvido na conspiração, uma sugestão que seus colegas britânicos ridicularizaram.

A Rússia disse que a recusa dos países da UE em permitir que ela se envolva na investigação das explosões levanta a questão de saber se eles querem que a verdade sobre isso seja revelada. Alemanha, Suécia e Dinamarca estão conduzindo cada uma sua própria investigação. As duas nações nórdicas têm uma reivindicação de jurisdição porque os oleodutos passam por sua zona econômica exclusiva. Os três países rejeitaram a ideia de formar uma equipe conjunta, alegando motivos de segurança nacional.