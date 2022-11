Ministro da Defesa chinês participará de reunião de ministros da Defesa da ASEAN no Camboja

PEQUIM, 19 de novembro – RIA Novosti. O ministro da Defesa chinês, Wei Fenghe, visitará o Camboja de 20 a 24 de novembro, onde participará da Reunião dos Ministros da Defesa da ASEAN com os Parceiros de Diálogo (CMDA Plus), informou o Ministério da Defesa da China no sábado.