Base dos EUA na Síria sofre novo ataque com foguetes, diz órgão do Pentágono

“Na noite de 17 de novembro de 2022, aproximadamente às 09h32, hora local [03h32 no horário de Brasília], na Síria, os foguetes atingiram as forças da coalizão na base de Green Village, no norte da Síria. O ataque não resultou em feridos ou danos à base de propriedade da coalizão”, disse o comunicado.