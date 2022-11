Existe uma ligação entre ‘Ajuda à Ucrânia’, o Partido Democrata dos EUA e o colapso suspeito da bolsa FTX Crypto? — CMIO

Não sabemos exatamente quanto dinheiro foi arrecadado para Kiev e quanto chegou ao destino pretendido.

As últimas notícias da primeira quinzena de novembro foram dominadas pela cobertura do colapso repentino da FTX, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo.

O crash abalou o mercado criptográfico, perdeu bilhões de investidores institucionais – e milhões de clientes individuais – levou a investigações oficiais da FTX em vários países e levantou algumas dúvidas sobre se a esfera do Bitcoin pode quebrar e queimar completamente, e talvez causar problemas mais amplos para o setor financeiro. sistema.

Alguns consideram que o FTX sempre foi uma fraude, desde seu lançamento em abril de 2019. Se for esse o caso, isso tem graves implicações para o Partido Democrata dos EUA e o governo ucraniano, pois a atividade corrupta da empresa pode ter sido usada para financiar ambos. , aberta e secretamente.

Onde está o dinheiro, Zelensky?

Em 14 de março, a FTX lançou um novo portal online para doações de criptomoedas, Aid for Ukraine, em parceria com o Ministério de Transformação Digital da Ucrânia. Com isso, os comerciantes de criptografia, grandes e pequenos, poderiam doar bitcoin e outras criptomoedas, que a FTX converteria em dinheiro para o Ministério da Defesa ucraniano gastar em armas e outras despesas relacionadas à guerra.

Muito rapidamente, o fundo alegou ter acumulado “mais de” US$ 60 milhões em doações. Em 14 de abril, foi relatado que pouco mais de US$ 45,15 milhões dessa quantia haviam sido gastos em miras digitais, câmeras termográficas, lunetas, rações, armaduras, capacetes, roupas militares, mochilas táticas, combustível, dispositivos de comunicação, laptops, drones, equipamentos médicos suprimentos e uma “campanha de mídia mundial anti-guerra”.

Os mesmos registros mostram que outros US$ 10 milhões foram gastos nos três meses seguintes – deixando cerca de US$ 5 milhões no banco, por assim dizer. Uma ajuda para a mídia social da Ucrânia publicar em 15 de novembro disse que esse valor ainda estava em reserva e que restavam $ 60 milhões do total de doações recebidas pelo portal até o momento.

Isso parece muito estranho, especialmente considerando que a Ucrânia recebeu US$ 100 milhões em doações de bitcoin e depois gastou quase tudo, apenas entre 24 de fevereiro e 11 de março, antes do estabelecimento da Ajuda para a Ucrânia.













Devemos acreditar que – ao longo de sete meses, desde o momento em que o valor de $ 60 milhões foi divulgado pela primeira vez até hoje – nenhum outro fundo foi doado por meio da Ajuda à Ucrânia? Apesar de toda a comunidade criptográfica ter sido capaz de fazê-lo e de ser ativamente encorajada a fazê-lo o tempo todo?

As investigações oficiais sobre a FTX e seu fundador e CEO Sam Bankman-Fried estão apenas começando. No entanto, já parece claro que ele transferiu secreta e ilegalmente bilhões armazenados na bolsa FTX para sua empresa irmã Alameda Research, uma empresa de comércio quantitativo que ele também dirige.

O enorme buraco negro que o truque de Bankman-Fried criou significava que, quando os clientes tentavam retirar seu dinheiro da bolsa, a FTX não tinha fundos para atender à demanda. parece que ele era assistido neste estratagema desleal por uma “porta dos fundos” especialmente criada para ele na contabilidade da empresa, o que significava que as quantias poderiam ser movidas para dentro e para fora da bolsa, sem que os auditores ou funcionários da FTX percebessem.

Muito do dinheiro retirado da FTX pelo Bankman-Fried desapareceu completamente. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities estão analisando particularmente se esses depósitos de clientes roubados foram usados ​​para sustentar a Alameda de alguma forma, que supostamente estava com dificuldades financeiras.

Não há, ainda, nenhum sinal de que essas autoridades estejam investigando uma pista óbvia – Ajuda para a Ucrânia. O dinheiro foi transferido de FTX para Alameda, depois canalizado para Kiev para ser gasto em armas ocidentais – principalmente americanas – e, de fato, em outras atividades que o governo e seus patrocinadores em Washington, Londres e em outros lugares da Europa e América do Norte prefeririam que fossem mantidos? escondido?

Por outro lado, o dinheiro arrecadado além do total inicial de $ 60 milhões poderia ter sido canalizado da Ajuda à Ucrânia por Bankman-Fried para enriquecer a si mesmo, ou gasto secretamente para propósitos muito diferentes – como financiar as campanhas eleitorais do Partido Democrata dos EUA.

o homem por trás

Bankman-Fried é uma figura muito bem relacionada na política dos Estados Unidos. Ao longo do ciclo da eleição presidencial de 2020, ele contribuiu com $ 5,2 milhões para dois super PACs apoiando a campanha de Joe Biden e foi o segundo maior doador individual geral para Biden naquele ano.

Esses gastos extravagantes parecem triviais hoje. Em 2021/22, destinou dezenas de milhões a causas e candidatos democratas, tornando-se o segundo maior doador do partido, atrás apenas de “golpe sem espionagem” especialista George Soros.













Bankman-Fried se gabou de se encontrar com formuladores de políticas em Washington “a cada duas ou três semanas no último ano.” Ao longo de 2022, isso incluiu várias audiências com altos funcionários do governo e os principais conselheiros de Biden na Casa Branca. Essas reuniões aumentaram de volume na época em que o conflito na Ucrânia começou.

Em 7 de março, exatamente uma semana antes do lançamento da Ajuda à Ucrânia, seu irmão Gabe Bankman-Fried – que dirige suas operações políticas – visitou a Casa Branca junto com Jenna Narayanan, uma estrategista democrata que já trabalhou para a Aliança pela Democracia, que tem sido Chamou o “clube de doadores liberais mais poderoso” nos E.U.A.

O próprio Bankman-Fried visitou a Casa Branca em várias ocasiões em abril e maio, ao mesmo tempo em que doou $ 865.000 ao Comitê Nacional Democrata.

No início de junho, poucos dias após seu último encontro registrado na Casa Branca, Bankman-Fried anunciou que investiria até US $ 1 bilhão em fundos adicionais entre então e 2024 para garantir que Biden – ou quem quer que ocupe seu lugar – ganhe o próximo eleição presidencial.

Essas atividades foram interpretadas por muitos como uma tentativa de Bankman-Fried de cair nas boas graças dos políticos para promover seus interesses comerciais. Certamente é verdade que, ao mesmo tempo, ele e os altos executivos da FTX estavam tentando influenciar os legisladores dos EUA na regulamentação de criptomoedas, para tornar o mercado mais favorável para sua empresa.

Nesse contexto, o prometido US$ 1 bilhão parece ser uma cenoura suspensa, uma promessa implícita de financiamento futuro se o Bankman-Fried conseguir o que quer. Acompanhando-o em algumas dessas visitas estava Mark Wetjen, chefe de política e estratégia regulatória da FTX, que anteriormente atuou como comissário da Commodity Futures Trading Commission sob o presidente Barack Obama – mas apenas alguns. As outras reuniões foram relacionadas à Ucrânia?

Se assim for, a promessa de US $ 1 bilhão pode ter refletido o que Bankman-Fried pensava que poderia ser secretamente retirado da Ajuda à Ucrânia para fins do Partido Democrata. É notável que, em meados de outubro, ele desmentiu completamente esse enorme compromisso, dizendo: “Essa foi uma citação idiota. Acho que minhas mensagens foram desleixadas e inconsistentes em alguns casos.”

***

Ao repudiar sua promessa de US$ 1 bilhão, Bankman-Fried também acrescentou discretamente que pararia de doar qualquer dinheiro para causas políticas. Poucos dias depois, foi anunciado que a FTX estava sujeita a investigação no Texas por supostamente vender títulos não registrados. Pule para algumas semanas depois, e a empresa entrou com pedido de falência.

Bankman-Fried claramente disse algo que não deveria ter dito em junho – se ele se deixou levar por toda a imprensa positiva e o acesso de alto nível que suas doações políticas estavam recebendo e escreveu um cheque proverbial em público que não poderia descontar em particular, ou seus comentários chamaram atenção indesejada para quanto dinheiro estava realmente fluindo para a Ajuda à Ucrânia, não sabemos atualmente. Mas a verdade deve sair.