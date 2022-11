Na Síria, quatro soldados foram mortos em um ataque da força aérea israelense

CAIRO, 19 de novembro – RIA Novosti. Durante o ataque da Força Aérea de Israel aos postos do exército sírio, quatro soldados sírios foram mortos, um ficou ferido, disse o Ministério da Defesa sírio, citando uma fonte militar.

“A Força Aérea de Israel lançou ataques aéreos nas posições do exército sírio no centro do país e na costa às 6h30, horário local, enquanto sobrevoava o Mar Mediterrâneo, perto da cidade de Baniyas”, diz o relatório.