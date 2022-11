Escritórios do Twitter fechados e acesso de funcionários suspenso – mídia – CMIO

O Twitter disse a seus funcionários na quinta-feira que todos os prédios de escritórios serão temporariamente fechados e que o acesso aos crachás será suspenso, segundo relatos da mídia. De acordo com uma mensagem interna a que a BBC teve acesso, os trabalhadores foram informados de que os escritórios reabrem na próxima segunda-feira, embora a empresa não tenha dado qualquer razão para o encerramento.

A mensagem também pedia aos trabalhadores que “continuar a cumprir a política da empresa, abstendo-se de discutir informações confidenciais da empresa nas mídias sociais, com a imprensa ou em qualquer outro lugar.”

Alguns suspeitam que a mudança pode ser atribuída aos temores de Elon Musk e sua equipe de que funcionários descontentes possam tentar sabotar a empresa por dentro, de acordo com a editora-gerente da Platformer, Zoe Schiffer.

Estamos ouvindo isso porque Elon Musk e sua equipe estão com medo de que os funcionários possam sabotar a empresa. Além disso, eles ainda estão tentando descobrir para quais trabalhadores do Twitter eles precisam cortar o acesso. — Zoe Schiffer (@ZoeSchiffer) 17 de novembro de 2022

O anúncio ocorre em meio à crescente tensão no Twitter desde que Musk começou a fazer mudanças drásticas nas operações da empresa, incluindo a demissão de mais de 50% da força de trabalho.

Várias centenas de funcionários também se demitiram do Twitter depois que o bilionário supostamente disse à equipe que eles deveriam se preparar para “tempos difíceis pela frente”, estar pronto para se comprometer com mais horas de trabalho e ser “extremamente hardcore.”

De acordo com o Washington Post, o memorando acrescentava que aqueles que se recusassem a assinar essas condições seriam rescindidos com três meses de indenização.













Enquanto isso, Musk twittou que o Twitter havia atingido “outro recorde histórico” no tráfego para o site. Ele descartou as preocupações com as demissões e demissões em massa, afirmando que “as melhores pessoas estão ficando.”

O CEO da Tesla e da SpaceX adquiriu o Twitter em uma aquisição de $ 44 bilhões que foi concluída no final do mês passado. Desde então, ele demitiu vários milhares de funcionários e a maioria dos executivos da empresa.

Musk explicou suas ações apontando que a empresa estava inchada com funcionários e precisava gerar mais receita para se tornar um “praça digital comum da cidade.” Ele também enfatizou a importância de promover a liberdade de expressão e combater a censura partidária excessiva na plataforma.