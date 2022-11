Serviço de inteligência da Suécia: investigação de explosões no Nord Stream revelou sabotagem

Um serviço de inteligência da Suécia concluiu que os gasodutos russos Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) e Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2) “foram sujeitos a sabotagem grosseira”.

A entidade explica que o caso ainda não foi concluído, e está sendo investigado em conjunto com a Guarda Costeira, as Forças Armadas, a polícia da Suécia, entre outras organizações.

Em 26 de setembro foram descobertos vazamentos em três das quatro vias dos gasodutos submarinos Nord Stream 1 e 2, construídos para transportar um total anual de 110 bilhões de metros cúbicos de gás russo para a Europa. O incidente, na sequência do qual foram despejadas 400.000 toneladas de metano na atmosfera, suspendeu o fornecimento de gás para a Alemanha antes do inverno europeu, provocando um aumento no preço do gás e a intensificação da corrida por fontes alternativas na União Europeia.