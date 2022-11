Duas galáxias ‘excepcionalmente brilhantes’ descobertas – CMIO

“A luz estelar mais distante já vista” pode fornecer uma pista para resolver um dos maiores mistérios da astronomia, disseram cientistas

O mais novo telescópio da NASA permitiu aos cientistas identificar dois objetos inéditos e “excepcionalmente brilhante” galáxias, uma das quais também pode ser a mais antiga já conhecida, disse a agência espacial dos EUA na quinta-feira.

A descoberta pode lançar luz sobre o processo de criação de galáxias – um dos grandes mistérios da astronomia, segundo os pesquisadores.

As descobertas iniciais, descritas em dois artigos publicados no Astrophysical Journal Letters, mostram que a galáxia, conhecida como GLASS-z12, remonta a 350 milhões de anos após o Big Bang de criação cósmica. Se as conclusões forem confirmadas, o GLASS-z12 baterá o recorde anterior da galáxia GN-z11: ele existia 400 milhões de anos depois do Big Bang, ocorrido há 13,8 bilhões de anos.

Estima-se que outra galáxia recém-descoberta, GLASS-z12, tenha se formado cerca de 450 milhões de anos após o Big Bang.

“Estas galáxias são muito diferentes da Via Láctea ou de outras grandes galáxias que vemos hoje à nossa volta,” Tommaso Treu, o principal investigador de um dos programas Webb, disse à NASA.

As galáxias têm formas de disco e são muito pequenas em comparação com a Via Láctea, pois são uma pequena porcentagem do tamanho da nossa galáxia.













Os pesquisadores observaram que “a luz das estrelas mais distante já vista” acabou por ser muito mais brilhante do que o esperado. Isso pode significar que as galáxias consistem em um grande número de estrelas de baixa massa, como as galáxias posteriores. Ou, alternativamente, a luz pode vir de muito menos estrelas “extraordinariamente brilhantes”, que há muito tempo se teoriza podem se tornar “as primeiras estrelas já nascidas”, disse a NASA.

Segundo Pascal Oesch, cientista envolvido na pesquisa, o brilho extremo das galáxias é “um verdadeiro quebra-cabeça” e pode mudar a forma como os astrônomos entendem a formação de galáxias.

“Quando e como as primeiras galáxias se formaram continua sendo uma das questões mais intrigantes da astronomia extragaláctica e da cosmologia observacional,” um dos dois estados de trabalhos de pesquisa.

No início desta semana, a NASA revelou que seu Telescópio Espacial James Webb, no valor de US $ 10 bilhões, captou as características de uma protoestrela e, portanto, forneceu informações sobre o nascimento de uma nova estrela.