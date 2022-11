Mais cedo ou mais tarde EUA vão abandonar a Ucrânia, diz ex-presidente russo

“Começou… A questão do dinheiro para a Ucrânia está se tornando tóxica nos EUA. Congressistas exigem controle total para onde foram enviadas as quantias gigantescas de dinheiro […]. Ao ficarem mais fortes após as eleições, os republicanos criam grande onda contra os democratas. Os democratas se defendem”, escreveu o vice-chefe do Conselho de Segurança russo.